Sint-Cecilia concerteert met Coco Jr., Gene Thomas en Maximus CDR

08 oktober 2019

Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia Ardooie deelt op zaterdag 26 oktober het podium met enkele bekende gezichten uit de Vlaamse showbizz. Voor de negende editie van hun Swingin’ Hits, een avondvullend concert gebracht door de harmonie en aangevuld met een electric band, strikten ze enkele toppers als gastartiest. Zo brengt Coco Jr. de kendste nummers van The Dinky Toys aangevuld met enkele party hits. Gene Thomas, in een vorig leven nog de ene helft van danssensatie X-Sesion, zalzorgen voor het meezingmoment met klassiekers als ‘Ik wil je’, ‘Maria’, ‘On and on’ en ‘Kom van dat dak af’. Met Maximus, de alias van Yannick Uyttenhove, staat er ook Ardoois talent op het podium. Als hij zijn hit ‘Ardooie’ brengt gaat het dak ongetwijfeld van evenementenhal De Ark. Het geheel wordt verder doorspekt met komische interventies van comedian Piv Huvluv.

Kaarten voor het concert kosten 20 euro en zijn te verkrijgen via www.kmma.be/inschrijving-swingin-hits. Het concert start om 20 uur in De Ark langs de Melkerijstraat.