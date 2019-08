Scoops krijgt duw in de rug via Scale Up Vlaanderen CDR

20 augustus 2019

De Ardooise start-up Scoops is één van de tien Vlaamse bedrijven die geselecteerd zijn voor Scale Up Vlaanderen. Het bedrijf dat zaakvoerder Nico Deleu vijf jaar terug opstartte, is gespecialiseerd in beeldschermcommunicatie. Via een online platform helpen ze bedrijven hun schermen effectiever in te zetten. Dankzij de selectie zal Scoops nu 18 maanden intensief begeleid worden door verschillende experts uit de start-up-wereld. “Het is een hele eer dat wij hiervoor geselecteerd zijn. Het is de ideale opstap voor de internationalisering die we beogen”, aldus Nico Deleu. De laatste maanden kende Scoops een zeer sterke groei. Het is de bedoeling om binnen de 18 maanden nog eens te verdubbelen en ook internationaal door te breken. Al moet Nico Deleu toegeven dat het niet altijd evident is om vanuit Ardooie een typisch Sillicon Valley--product van de grond te krijgen. “Als start-up ben je steeds op zoek naar extra financiering. Om verschillende markten in het buitenland te veroveren is uiteraard een groot budget nodig. Iedereen zegt altijd dat geld vinden geen probleem is, maar dat is zeker niet mijn ervaring als het gaat over een software. Integendeel zelfs. Wij zijn en blijven Vlamingen. Harde werkers die liever bescheiden blijven. In Amerika is dit helemaal anders. Daar roepen ze al bij de idee-fase van de daken dat ze de beste zijn. Dromen zit in hun cultuur ingebakken. Wij worden daarentegen eerder afgeraden om te dromen. Dit zorgt er dan ook voor dat wij veel minder snel investeringen kunnen ophalen. Een idee of verhaal kan je hier zeer moeilijk verkopen bij investeerders. Je moet echt al een tastbaar iets hebben en dat maakt het hele proces veel moeilijker. Maar moeilijk gaat uiteraard ook, ook dat is typisch Vlaams.”