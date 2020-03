Schoenenketen Berca sluit webshop en roept andere handelaars op voorbeeld te volgen: “Online verkoop werkt mogelijk verspreiding coronavirus in de hand” Charlotte Degezelle Didier Verbaere

19 maart 2020

13u55 0 Ardooie De Belgische schoenenketen Berca.be heeft beslist om met onmiddellijke ingang de online verkoop van schoenen tijdelijk op te schorten.

Familiebedrijf Berca.be heeft naast hun vestigingen in Roeselare, Brugge, Lier, Aartselaar, Mechelen, Evere, Merksem, Sint-Truiden en Lochristi ook een sterke webshop. Nadat hun winkels al verplicht gingen, namen ze nu ook zelf het initiatief om niet langer online te verkopen. “We hebben zelf familie, vrienden, ouders en grootouders die tot de risicogroepen behoren”, duidt zaakvoerder Laura Ramboer. “Onze medewerkers, maar ook de mensen bij BPost, de transporteurs, de pakjesbedelers, leveranciers en onze klanten worden door de handling blootgesteld aan extra risico’s en werken mogelijks de verdere verspreiding van het Corona Covid-19 virus in de hand. Iedereen moet nu zijn verantwoordelijkheid opnemen. Als lokale ondernemer hebben wij de zware beslissing genomen om de levering van onze schoenen on-hold te zetten. Het onnodig vervoer van goederen die niet-essentieel zijn moet in deze cruciale weken tot een minimum beperkt worden. We hopen dat onze klanten dit respecteren en onze collega’s hetzelfde voorbeeld volgen.”