Schoen in water Waterbek veroorzaakt even paniek LSI

24 september 2019

18u45

Bron: LSI 0 Ardooie Even paniek in de buurt van bufferbekken en groenzone De Waterbek in Ardooie dinsdagavond. Een wandelaar merkte rond 18 uur een schoen op in het water en verwittigde de hulpdiensten.

De brandweer en een MUG-team rukten onmiddellijk uit omdat vermoed werd dat er een drenkeling in het water lag. Het bufferbekken ligt vlak bij rusthuis Hardoy, een extra reden om snel en alert te reageren, vonden ze bij de hulpdiensten. Uiteindelijk bleek het alleen om een schoen in het water te gaan en was er van een drenkeling geen sprake.