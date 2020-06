Rusthuis Sint-Vincentius versoepelt bezoekregeling CDR

10 juni 2020

16u38 4 Ardooie Rusthuis Sint-Vincentius past vanaf donderdag 11 juni de bezoekregeling aan. Tot nu toe was bezoek al mogelijk via een babbelraam in het kloostergebouw, maar na de nieuwe bezoekrichtlijnen van de overheid werkten het coronateam in samenspraak met de coördinerende en raadgevende arts een nieuwe bezoekregeling uit die geldt tot en met 22 juni.

Bezoek kan opnieuw op weekdagen tussen 10 en 12 uur en van 13 tot 18 uur en dit voor dertig minuten. Iedere afdeling heeft een vaste bezoekdag en bezoek kan voor twee weken ver worden ingepland. Het bezoek blijft doorgaan in het klooster, maar zonder babbelraam en met social distance. Per bezoeksessie zijn maximum vier bezoekers per bewoner toegelaten en bij goed weer kan het bezoek plaatsvinden in een afgebakende zone in de tuin of onder de vorm van een wandeling op het terrein van het klooster en het WZC. Arm in arm wandelen kan niet. Alle aanwezigen op het bezoek moeten een eigen mondmasker dragen. Als na evaluatie alles veilig verloopt en er geen heropflakkering is van Covid 19, zal vanaf dinsdag 23 juni een volgende fase starten in de bezoekregeling en zullen bezoeken zeven op zeven kunnen tussen 14 en 17 uur in vijf afgebakende zones van de cafetaria en het terras. Dit met aandacht voor de social distancing, het dragen van mondmaskers en de mogelijkheid tot bestellen van drankconsumpties aan de cafetariavrijwilligers. Ook wandelingen blijven dan mogelijk.