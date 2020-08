Ronde Tafel Tielt steunt zorgverleners en Ardooise handelaars CDR

07u48 2 Ardooie De Ronde Tafel van Tielt, een serviceclub voor jonge ondernemers, maakt jaarlijks een aanzienlijk bedrag vrij voor vzw’s, acties en organisaties die zich belangeloos inzetten voor de maatschappij. Voor de club sprak het voor zich dat ze dit jaar een deel van de sponsorgelden toekennen aan de professionals die in eerste lijn geconfronteerd worden met het coronavirus.

“Concreet schenken we een cadeau ter waarde van vijftien euro aan alle zorgverleners die rechtstreeks worden geconfronteerd met het virus en aan alle apothekers, thuisverplegers en huisartsen in Ardooie”, legt voorzitter Steve Snauwaert uit. “Hiermee willen we niet alleen onze waardering uiten voor het zorgpersoneel, maar willen we vooral de Ardooise handelszaken steunen. Door een aanzienlijk bedrag te spenderen in de lokale economie hopen we dat een veelvoud van dit bedrag aan uitgaven bij de lokale handelaars zal ontstaan.”

De cadeaubon is een initiatief van de gemeente Ardooie in samenwerking met Gift2Give, die hun medewerking aan de actie van de Ronde Tafel Tielt verlenen. “Met onze actie willen we ook andere clubs inspireren om zo'n actie op poten te zetten. We hebben een sterk uitgebouwd verenigingsleven in West-Vlaanderen en dit is een uitgelezen kans om met alle verenigingen iets te ondernemen voor zij die ons beschermen of ondersteunen in de strijd tegen Covid-19”, besluit Snauwaert.