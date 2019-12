Rolstoelbasketters worden op hun tocht naar Kortrijk al door StuBru op hun wenken bediend Hans Verbeke

22 december 2019

18u12 3 Ardooie Een twintigtal rolstoelbasketters die zondag voor de Warmste Week 70 kilometer van Oostende naar Kortrijk ‘rolden’, zijn in Ardooie door Studio Brussel op een verrassing van formaat getrakteerd. De groep had een verzoeknummer van Limp Bizkit aangevraagd en kreeg dat ook: live en gebracht door covergroep Bizkit Park. “Schitterend”, reageerden de basketters.

Dukes on Wheels is een team voor rolstoelbasketters dat vorig jaar met de steun van het grote Filou Oostende werd opgericht. “Onze vzw wil het rolstoelbasket promoten in het noorden van de provincie”, zegt één van de verantwoordelijken. “We proberen mensen met een fysieke beperking aan het bewegen te krijgen en sporten in clubverband is daarvoor een ideaal middel. Daarnaast willen we ook een sociale en culturele rol opnemen en de samenleving een duwtje geven in de richting van toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking.”

Koken kost geld

De nieuwe club besloot een initiatief te nemen in het kader van de Warmste Week, in de eerste plaats om het rolstoelbasket in de belangstelling te brengen. “Maar omdat sportrolstoelen nu eenmaal broodnodig zijn om te kunnen basketten en behoorlijk wat centen kosten, koppelden we er meteen ook een actie voor het goede doel aan. Mensen konden ons sponsoren per kilometer die we afleggen tussen Oostende en Kortrijk.”

Droog tot Lichtervelde

Een twintigtal clubleden, waaronder ook enkele tieners, stonden zondagmorgen aan de start, aan de Versluys Arena in Oostende. Volgwagens met vrijwilligers die zorgden voor technische en mentale ondersteuning waren ook van de partij. “We reden zowat gemiddeld 13 tot 14 kilometer per uur tijdens de dikke eerste helft van de afstand”, klinkt het. “Tot Lichtervelde was het droog, daarna begon het te regenen. Dat maakt het niet makkelijker maar we geven niet op. Er zitten een paar keikoppen tussen en die zullen zich niet laten doen. We gaan door tot aan het gaatje.”

Verrassing van formaat

In Ardooie hield de groep een welgekomen stop aan de brandweerkazerne. Daar werden ze opgewacht door StuBru-presentatrice Michèle Cuvelier, zelf afkomstig uit Ardooie, en een cameraploeg. StuBru vond het initiatief van Dukes on Wheels zo charmant dat ze zorgden voor een verrassing. De groep had als verzoeknummer voor de Warmste Week gekozen voor ‘Rollin’ van Limp Bizkit. Dat zou zondagavond de ether worden ingestuurd maar in Ardooie werd de groep al getrakteerd op een voorproefje. Groot was de verrassing toen plots één van de poorten van de kazerne omhoog ging en daarachter de covergroep Bizkit Park er meteen de beuk in zette. Ondanks de regen viel het mini-optreden erg in de smaak. “Dit geeft ons moed om dapper verder te rollen naar Kortrijk”, lachte één van de deelnemers.