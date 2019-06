Rijke industrieel vergeeft afperser die 250.000 euro eiste om arme broer te helpen Jelle Houwen

04 juni 2019

14u27 0 Ardooie Een gefortuneerde industrieel uit het West-Vlaamse Ardooie verraste dinsdagochtend in de Brugse rechtbank toen hij zijn afperser vergiffenis schonk. Die had hem een dreigbrief gestuurd om 250.000 euro te eisen.

“Ik vraag u om hem niet te straffen, meneer de rechter. De opschorting is voor mij meer dan genoeg. Ik praat de feiten niet goed en vraag daarom een euro symbolische schadevergoeding. Ik ben erg bang geweest, maar ik ken zijn situatie en begrijp hem wat.” De 44-jarige B.N. uit Roeselare, die in onderaanneming voor de CEO van het grote bedrijf werkte, pleegde nochtans allerminst fraaie feiten. Hij stuurde op 10 augustus 2017 een dreigbrief naar de ondernemer. Die bestond uit rode en gele uitgeknipte letters en daarin stond in gebrekkig Nederlands: “Steek op 15 augustus 250.000 euro in een plastic zak en legde die in het gras om 19 uur langs de spoorweg. Geen politie of je familie moet het bekopen.” De ondernemer verwittigde toch de politie. B.N. kon diezelfde avond gearresteerd worden. Hij ontkende eerst, maar bij hem thuis werd de labelmachine gevonden waarmee de dreigbrief werd gemaakt. “Ik heb zeer veel spijt van mijn daad, maar deed het om mijn broer te helpen. Die kampt met enorm veel schulden en belandde daardoor in de psychiatrie.” De procureur ging mits voorwaarden akkoord met de opschorting.