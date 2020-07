Praatcafé uitgebrand in centrum van Ardooie: zaakvoerder vecht voor zijn leven Hans Verbeke

16 juli 2020

12u30 310 Ardooie In de Monseigneur Roelensstraat in Ardooie is kort voor de middag brand uitgebroken in het praatcafé De Groene Dreve. De brandweer haalde een van de uitbaters uit het gebouw, hij verkeert in kritieke toestand. Een tweede slachtoffer, dat probeerde te helpen bij de reddingsactie, raakte licht geïntoxiceerd.



Tien brandweerwagens van verschillende posten rukten uit naar het centrum van Ardooie om de brand te bestrijden. Dat had nogal wat voeten in de aarde omdat in het oude pand nogal wat hout verwerkt zit. Duizenden liters bluswater waren nodig om het vuur onder controle te krijgen.

In de buurt werd een aantal mensen geëvacueerd. Een deel van hen werd naar het nabijgelegen postkantoor overgebracht. Door de brand is er ernstige verkeershinder in het centrum van de gemeente. Het getroffen café, dat nog niet zo lang geleden gerenoveerd werd, bevindt zich namelijk vlak bij de Markt. Het wordt uitgebaat door Johan Laridon en Christophe Vande Vyver. Laridon was niet aanwezig toen de brand uitbrak, Vande Vyver lag na zijn nachtshift bij groentenverwerkend bedrijf D’Arta te slapen op de bovenverdieping en vecht nu voor zijn leven. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

