Praatcafé uitgebrand in centrum van Ardooie: één slachtoffer kritiek Hans Verbeke

16 juli 2020

12u30 222

In de Monseigneur Roelensstraat in Ardooie is kort voor de middag brand uitgebroken in het recent gerenoveerd praatcafé De Groene Dreve. De brandweer haalde twee mannen uit het gebouw, een van hen verkeert in kritieke toestand. In de buurt werden een aantal mensen geëvacueerd. Door de brand is er ernstige verkeershinder in het centrum van de gemeente. Het getroffen café bevindt zich namelijk vlak bij de Markt. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Later meer.