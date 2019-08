Poolse winkeldieven betrapt met vuilniszakken en elektrische tandenborstels VHS

07 augustus 2019

18u29 0 Ardooie De onderzoeksrechter in Brugge heeft drie Polen aangehouden die dinsdag in Ardooie betrapt werden op een winkeldiefstal. Het trio was niet aan hun proefstuk toe.

De drie Polen stapten dinsdagvoormiddag de Okay in de Beverensestraat in Ardooie binnen. Een van hen gedroeg zich verdacht en dat trok de aandacht van het personeel. Op een bepaald moment haalde een van de Polen de volledige voorraad vuilniszakken uit het rek om ze in de winkelkar te leggen. Even later werden de rollen overgeladen in een grote reistas. Eén dader kwam vervolgens met die tas naar de kassa gewandeld. De man rook echter onraad en ging op de vlucht. Omdat zijn zware tas hem hinderde, gooide hij die weg. Toch kon de man gevat worden, net als zijn twee kompanen. Ze beweerden dat ze hun gevluchte landgenoot niet kenden. In de reistas werden nog meer gestolen spullen aangetroffen, waaronder elektrische tandenborstels en een paar kousen.

Volgens het Brugse parket komen de drie in aanmerking voor diefstallen in Ardooie, Pittem en elders in het land. Verder onderzoek moet uitwijzen om hoeveel feiten het gaat. De drie verdachten werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer.