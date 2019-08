Poolse dieven blijven in cel voor diefstal van vuilniszakken en elektrische tandenborstels Siebe De Voogt

09 augustus 2019

19u57 0 Ardooie Drie Poolse mannen blijven een maand langer in de cel na een winkeldiefstal afgelopen dinsdag in de Okay van Ardooie. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het gerecht onderzoekt of de winkeldieven nog voor meer feiten in aanmerking komen.

De mannen wandelden dinsdagvoormiddag de supermarkt langs de Beverensestraat binnen. Hun verdacht gedrag trok de aandacht van het winkelpersoneel. Zij zagen hoe één van de mannen de volledige voorraad vuilniszakken uit het winkelrek haalde en die in de kar legde. Kort nadien werden de rollen overgeladen in een grote reistas. Eén van de dieven wandelde met de tas richting kassa, maar rook onraad. Hij gooide de grote tas weg en nam de benen. De dief kon even later alsnog in de boeien worden geslagen, net als zijn twee kompanen. De verdachten beweerden elkaar niet te kennen. In hun reistas trof de politie nog meer gestolen spullen aan, waaronder enkele elektrische tandenborstels en een paar kousen.

Het Brugs parket meent de winkeldieven nog te kunnen linken aan twee andere feiten in Pittem en elders in het land. Verder onderzoek zal moeten aantonen voor hoeveel diefstallen ze in totaal in aanmerking komen. In afwachting verlengde de Brugse raadkamer hun aanhouding vrijdagochtend met een maand.