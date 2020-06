Exclusief voor abonnees Piek van coronabesmettingen in Ardooie, “maar geen reden tot ongerustheid” Hans Verbeke

11 juni 2020

09u53 0 Ardooie Met zes nieuwe besmettingen in de laatste week kent Ardooie een plotse, onverwachte piek in het aantal coronazieken. De helft besmettingen deed zich voor bij kinderen. Een verklaring voor de plotse stijging is er niet. “Maar paniek is niet nodig en we zijn nog ver af van een eventuele lokale lockdown”, zegt burgemeester Karlos Callens.

Sinds het begin van de pandemie raakten in Ardooie 36 mensen besmet met het coronavirus. Op een bevolkingsaantal van 9.083 inwoners gaat het dus om 0,39 procent besmettingen. Ardooie staat daarmee in de Mandelstreek op plek vier in de lijst van het aantal besmettingen. Enkel Staden (0,26 procent), Meulebeke (0,33) en Lichtervelde (0,36) doen beter. Maar de jongste week waren er dus zes nieuwe gevallen in Ardooie, de helft daarvan werd woensdag gemeld.

