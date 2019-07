Peloeze zoekt jong talent CDR

24 juli 2019

07u19 0

De jaarlijkse Peloeze Fjèste start vanaf dit jaar met een talentenjacht. Schuilt er een Niels Destadsbader in jou? Wil je graag je dansmoves eens showen aan het grote publiek? Of ben je gewoon goed in iets anders? Dan is Peloeze zoekt jong talent iets voor jou! De talentenjacht is er specifiek voor iedereen van 6 tot 16 jaar en vindt op zondag 18 augustus om 11 uur plaats in het Volkspark. Inschrijven dient te gebeuren voor 1 augustus en dit via nele_maeseele@hotmail.com of 0472/95.76.85.