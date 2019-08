Peloeze Fjèste viert tiende verjaardag met eigen biertje CDR

18 augustus 2019

12u45 0

De Peloeze Fjèste vierde zondag hun tiende editie met een gloednieuw biertje: een Peloezeke. Het amberkleurige biertje van 6,4% is een creatie van brouwer Alexander Cornelus uit Gullegem en was voorlopig enkel tijdens de festiviteiten te verkrijgen. “Enkele jaren terug lieten we de bezoekers al eens kennismaken met een eigen brouwsel van iemand van het comité”, vertelt Gudrun Vandenbussche van de organisatie. “Hij is ondertussen verhuisd, maar de kiem voor het idee was wel gelegd. Voor ons eigen biertje belandden we bij Alexander Cornelus. Hij is al een vijftal jaar hobbybrouwer en volgt een opleiding tot microbrouwer. “ “Ik schreef een recept speciaal voor de gelegenheid”, pikt Alexander in. “Het Peloezeke is een ‘Saison’ met een enigszins meer uitgebreide moutselectie en een genereuze aromahop en gebrouwen bij brouwerij Benoit in Kortrijk. Ik ben tijdens het brouwen gegaan voor een dorstlesser, niet te sterk in alcohol en met een ‘Peloeze’karakter.”

Er is 250 liter Peloezeke gebrouwen. “We hopen die vandaag allemaal te verkopen’, aldus Gudrun. “De overschot zullen we wellicht zelf opdrinken.” ”Maar ik sta eventueel wel open voor een vervolg’, besluit Alexander.