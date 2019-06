Overlevenden herdenken mirakel aan bomkapelletje CDR

21 juni 2019

Het mirakel van Koolskamp vond donderdag dag op dag 75 jaar geleden plaats. Op 20 juni 1944 vlogen er omstreeks 21.15 uur 12 bommenwerpers over Koolskamp. Het regende honderden Duitse bommen over de gemeente. Er is sprake van dat er over een strook van drie op één kilometer niet minder dan 570 bommen werden uitgestrooid. In die zone woonden zo’n 300 mensen in een 60-tal woningen. Twee huizen werden volledig verwoest, twee andere deels. Verder begaven twee schuren het onder het oorlogsgeweld, terwijl een derde uitbrandde. De Veldstraat, de huidige Kapellestraat , kreeg het hard te verduren. Vijf bommen sloegen in de grintweg in. Eén ervan kwam neer vlakbij de Heilig Hartkapel die in 1913 gebouwd werd door de familie Declercq. Dit op het moment dat er net een gebedsstonde bezig was in aanwezigheid van 72 burgers. Die bom had een gewicht van 50 kilo en sloeg een trechter van 0,8 meter diep en anderhalve meter breed. Toch ontplofte ze niet, maar scheurde de bom alleen maar. Als bij wonder raakte niemand gewond. 75 jaar na datum verzamelden de overleven, samen met bisschop Lode Aerts, donderdagmiddag in ’t Zonneke om de gebeurtenis te herdenken. Vervolgs trokken ze in stoet naar de kapel voor een herdenkingsmoment. De restanten van de bom kan je vandaag trouwens nog steeds zien in het kapelletje dat sinds die gebeurtenis gekend staat als het bomkapelletje.