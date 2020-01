Ouderraad organiseert quiz ten voordele van De Horizon CDR

15 januari 2020

10u42 0 Ardooie De ouderraad van basisschool De Horizon organiseert op 7 februari opnieuw een quiz ten voordele van de werking van de school.

“Dit jaar zetten we met de ouderraad verder in op de ontwikkeling van de groene speelplaats, de aankoop van schoolmateriaal en het ondersteunen van schoolreisjes of leeruitstappen”, vertelt Evelien Demuynck. “De quiz is hiervoor een belangrijke bron van inkomsten en elk jaar een succes. Vorig jaar mochten we meer dan zestig ploegen verwelkomen.”

De quiz is zowel voor fervente quizzers als voor wie gewoon zin heeft in een gezellige avond. Deelnemen kan in groepen van maximaal vijf personen en de quiz start om 20 uur in De Ark. Deelnemen kost 25 euro en inschrijven kan via ockoolskamp@vbdehorizon.be. Een inschrijving is pas definitief na het overschrijven van het inschrijvingsgeld op BE 80 4717 3615 0177.