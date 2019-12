Ouderdomskwaaltjes vellen Zwarte Piet. Leerlingen De Boomgaard schieten te hulp CDR

05 december 2019

Hoog bezoek vandaag in Vrije Basisschool De Boomgaard. Een dagje voor zijn verjaardag kwam Sinterklaas in hoogsteigen persoon langs. Maar het was vooral Zwarte Piet die dit jaar in de kijker liep. “Vorige vrijdag kregen we al een brief van de Sint die wat verontrustend was”, vertelt adjunct-directeur Brecht Delaere. “Sint schreef dat Zwarte Piet ouder wordt. Hij heeft last van zijn evenwicht om op de daken te lopen, het tellen van de picknicken lukt niet meer zo goed, het zingen is niet meer zuiver omdat zijn stem kraakt… Sint zit dus een beetje met zijn handen in het haar.” Bij aankomst bleek dat Sinterklaas allesbehalve overdreven had in z’n brief. Zwarte Piet zat zelfs in een rolstoel doordat hij zoveel last heeft van z’n benen. Hij kreeg de hulp van een collega Piet maar dat bleek onvoldoende. “Sint vroeg dan ook aan onze leerlingen om Zwarte Piet te helpen”, besluit Brecht.