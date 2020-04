Oudercomité Tasscheschool stelt jaarlijkse rommelmarkt jaartje uit CDR

08 april 2020

13u47 2

Het oudercomité van de Tasscheschool heeft besloten de jaarlijkse rommelmarkt in de Tasschewijk een jaartje uit te stellen. Door de coronacrisis vinden ze het niet verantwoord de rommelmarkt, die jaar na jaar veel volk lokt, te laten doorgaan op 30 mei. Ondertussen prikten ze 29 mei 2021 al voor volgend jaar. Wie zich al ingeschreven had, kan ofwel het inschrijvingsgeld terugvragen of de gereserveerde standplaats overzetten naar volgend jaar. Ook laat het oudercomité geheel vrijblijvend de mogelijkheid om het al betaald bedrag als steun te schenken aan de school.