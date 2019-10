Opendeur bij jarige brandweer van Ardooie LSI

11 oktober 2019

13u47

Bron: LSI 1 Ardooie De brandweer van Ardooie zwaait op zondag 13 oktober de deuren open van de kazerne open naar aanleiding van de 150ste verjaardag van het korps.

Tussen 10 en 18 uur kunnen bezoekers in de brandweerkazerne in de Koning Albertstraat 8 in Ardooie terecht voor allerlei activiteiten. Er is een escape room, auto- en rijsimulator, demonstraties van het duik- en klimteam, reanimatietechnieken door het Rode Kruis, kinderanimatie, vurige demo’s, tips van brandpreventieadviseurs,... Uiteraard kun je er ook al het materiaal van de brandweer bewonderen. Ook de MUG-heli strijkt vanuit Brugge in Ardooie neer.