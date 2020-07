Ook pop-upversie Wezefeesten geannuleerd Valentijn Dumoulein

26 juli 2020

14u05 0 Ardooie Door de stijgende coronacijfers heeft het gemeentebestuur van Ardooie beslist dat ook de ingekorte pop-upversie van de Wezefeesten dit jaar niet kan doorgaan.

De Wezefeesten vinden in normale omstandigheden verspreid over drie dagen plaats, maar door de coronacrisis was het evenement al afgezwakt tot een pop-upversie. Van 7 tot en met 9 augustus ging het grasveld naast cultuurkapel De Schaduw in de Wezestraat een tijdelijke zomerbar worden. Onder andere DJ Dennis Cartier ging er plaatjes komen draaien. Op zondag stond een gezinsfietstocht met fotozoektocht gepland. Dit alles wordt nu alsnog geannuleerd.

“De Wezefeesten hebben als doel mensen bijeen te brengen en dat is nu net wat door de recente ontwikkelingen moet vermeden worden”, klinkt het bij het Wezefeesten-comité. “Onze plannen blijven dus in de kast voor een jaartje om dan hopelijk met veel enthousiasme de editie 2021 op de rails te zetten.