Ook Ardooie gekant tegen komst hoogspanningslijn langs E403 VDI

28 mei 2019

10u53

Bron: VDI 4 Ardooie De plannen om hoogspanningslijn Ventilus langs de E403 aan te leggen en dus ook over Ardoois grondgebied te laten passeren, valt niet in goede aarde bij meerderheid en oppositie. Vanavond volgt een infovergadering in ’t Hofland.

Stijn Vanhee van meerderheidspartij Groep 82 bond de kat de bel aan. “Er zijn terecht vragen over gezondheidsrisico’s voor mensen die dicht of onder een hoogspanningslijn wonen. Als je dan hoort dat er bovengronds een netwerk komt van 380.000 volt en het huidige van 150.000 volt onder de grond verdwijnt, dan zou dit een gigantische impact hebben op de leefomgeving.”

Storing

Christine Vandewaetere (Samenplus) sluit zich daar bij aan. “We moeten op tijd reageren, zodat we zeker niet ‘in de prijzen vallen’. Dit heeft gevolgen voor inwoners, maar zeker ook voor de land- en tuinbouw. Denk maar aan de storing die dit kan veroorzaken bij koeien met zenders of de problemen die het met beregening kan teweeg brengen. Het mag niet zo zijn dat alleen wij de lasten dragen en de rest van de provincie hier van profiteert.”

Chantal Vande Vyvere (onafhankelijk) stelt voor de suggesties van de inwoners te verzamelen in een rapport en dat aan Elia te bezorgen. “Ik hoor ook verhalen van verhoogde kans op leukemie bij kinderen of chronisch vermoeidheidssyndroom van mensen die daar bij wonen, dus dit moeten we zeker vermijden.”

Ongunstig advies

Burgemeester Karlos Callens (Groep 82) sust. “De komst van deze hoogspanningslijn is voor ons onaanvaardbaar. We zullen dan ook ongunstig advies uitbrengen en ijveren voor een ondergrondse kabel, al hoor ik signalen dat dit onbetaalbaar zou zijn. Ik ben er overtuigd dat een alternatief traject via Nieuwpoort richting Izegem kan zonder dat dit over Ardoois grondgebied loopt en ik heb ook documenten in die zin aan Elia overgebracht. We moeten natuurlijk wel oppassen als blijkt dat er geen alternatieven mogelijk zijn. Een van de laatste opties kan dan zijn om het traject aan de andere kant van de E403 te leggen, waar bijna uitsluitend industriezones liggen.”

Infomarkt

Vanavond vindt tussen 16 en 20 uur een infomarkt rond het Ventilusproject in ’t Hofland in de Oude Lichterveldestraat 13. Enkele ongeruste burgers en het protestcomité uit Lichtervelde zouden plannen hebben om er met spandoeken en affiches actie te voeren.