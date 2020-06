Onthaalmoeder voor rechter voor dooreenschudden van zes maanden oude baby Siebe De Voogt

02 juni 2020

14u56 0 Ardooie Een voormalige onthaalmoeder uit Ardooie staat in de Brugse rechtbank terecht voor opzettelijke slagen en verwondingen tegenover een zes maanden oude baby. S.L. (36) schudde het jongetje twee jaar geleden dooreen, naar eigen zeggen nadat hij gevallen was. Deskundigen moeten nu onderzoeken of het slachtoffertje blijvende schade heeft opgelopen.

De feiten speelden zich op 14 augustus 2018 af in kinderopvang Cococinel langs de Beverensestraat in Ardooie. Onthaalmoeder S.L. (36) belde die dag de hulpdiensten op, nadat een zes maanden oud baby’tje niet meer reageerde. Het jongetje werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De dokters stelden vast dat het kind het zogenaamde “shaken baby-syndroom” had: het was kort voordien dooreengeschud. Het gerecht stelde meteen een onderzoek in naar het incident. S.L., die al een twaalftal jaar ervaring had in de sector, sprak aanvankelijk van een ongeluk. Het jongetje was volgens de vrouw gevallen. Ze had hem nog proberen vastgrijpen, maar daarbij was het kind met z'n hoofdje tegen de rand van z'n bedje beland.

Blijvende letsels?

Twee jaar later zou S.L. uiteindelijk toch toegeven dat ze baby A. dooreenschudde. Naar eigen zeggen raakte ze in paniek toen het jongetje gevallen was en wilde ze hem wakker krijgen. Het parket bracht de Ardooise dinsdagnamiddag voor de correctionele rechtbank voor opzettelijke slagen en verwondingen. Er ontspon zich meteen een discussie over de letsels van het kind. De vraag is of het later blijvend arbeidsongeschikt zal zijn door het dooreenschudden. Deskundigen concludeerden twee jaar geleden dat ze dat nog niet konden voorspellen, maar een recenter verslag is niet beschikbaar.

De motoriek in zijn rechterhand en rechterbeen is verstoord en z'n oogje is scheel getrokken. Het blijft afwachten of alles met kine zal kunnen opgelost worden. Moeder van A.

Epileptische aanvallen

Volgens de moeder van A. wordt haar zoontje nog steeds behandeld. “De motoriek in zijn rechterhand en rechterbeen is verstoord en z'n oogje is scheel getrokken. Het blijft afwachten of alles met kine zal kunnen opgelost worden. Een scheel oogje kan geopereerd worden, maar het is niet zeker dat het na een operatie volledig hersteld zal zijn. Bovendien bestaat de kans dat onze zoon later epileptische aanvallen zal ontwikkelen.” De rechter wil duidelijkheid over de letsels van het kind, omdat dat gevolgen kan hebben voor de kwalificatie van de feiten en de bijhorende straf. Ze stelde de zaak daarom uit naar begin volgend jaar. Kind & Gezin schorste na het incident de vergunning van kinderopvang Cococinel, die onder de vleugels van het Zorgbedrijf Roeselare werkt. Zorgbedrijf Roeselare besliste zelf om de opvang definitief te sluiten.