Ontdek paddenstoelen in ‘t Veld CDR

09 oktober 2020

Het Provinciaal domein ‘t Veld herbergt een enorme schat aan zwammen. Daarom organiseren Mycologia en Stad-Land-schap ‘t West-Vlaamse hart op zondag 18 oktober een tocht rond die zwammen. In ’t veld wordt op zoek gegaan naar zwammen en die worden vervolgens besproken. Misschien ontdek je zelfs een eetbare soort. De ontdekkingstocht start om 14 uur uur, duurt twee uur en is gratis. Plaats van afspraak is de parking in de Kasteelstraat 2. Inschrijven op voorhand is wel noodzakelijk. Dit kan tot en met vrijdag 16 oktober om 16 uur via westvlaamsehart@west-vlaanderen.be of 051/27.55.50.