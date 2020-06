Onderhoudswerken op R32 zorgen vanaf 15 juni voor verkeershinder Charlotte Degezelle

02 juni 2020

07u33 12 Ardooie Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op 15 juni een werf op de R32, tussen het op- en afrittencomplex nummer 8 Roeselare-Beveren en de Beversesteenweg, op. De weg krijgt er een grondige onderhoudsbeurt, het kruispunt met de Beversesteenweg krijgt ‘slimme’ lichten en er wordt ook gewerkt ter hoogte van de Gapaardstraat. De werken zullen net geen jaar duren en flink wat impact op het verkeer hebben.

De werken worden in twee grote fases uitgevoerd. Tussen halfweg juni en eind oktober gaat de aannemer aan de slag vanaf het op- en afrittencomplex op de E403 tot aan het kruispunt met de Beversesteenweg. In die periode wordt de versleten betonlaag en de fundering verwijderd van de R32 en de weg helemaal heropgebouwd met een nieuwe toplaag in asfalt. Tijdens de winterperiode, zijnde vanaf november 2020 zullen de werken stilliggen en wordt de rijweg terug opengesteld voor het verkeer. Maar in maart 2021 gaan de werken verder en dit tot vermoedelijk mei 2021.

Verkeer in beide richtingen op één rijstrook

Tijdens de eerste fase is er op de R32 in elke rijrichting één rijstrook beschikbaar. De verkeerslichten aan de Beversesteenweg worden buiten werking gesteld. Fietsers kunnen tijdens fase 1 de R32 oversteken ter hoogte van het kruispunt Beversesteenweg. De eerst fase wordt verder opgedeeld in twee deelfases. Tijdens fase 1a wordt er dicht tegen de verkeerslichten van het op- en afrittencomplex van de E403 gewerkt. Fase 1a zal tien werkdagen duren, dus vermoedelijk tot 26 juni. In die periode blijft de afrit 8 Roeselare Beveren op de E403 open in de rijrichting Brugge. In de rijrichting Kortrijk wordt de afrit afgesloten. Afrijden kan enkel via het op- en afrittencomplex nummer 9 Lichtervelde en vervolgens via de N35, N32 en R32. Op de R32 komende van Ardooie is de oprit E403 richting Kortrijk afgesloten. Verkeer moet omrijden via de R32. Op de R32 komende van Roeselare is de oprit E403 richting Brugge afgesloten. Verkeer moet via de R32, N32, N35 en het op- en afrittencomplex Lichtervelde van de E403. Tijdens deze fase zijn de verkeerslichten van de E403 kant Roeselare buiten werking. Ter hoogte van het kruispunt met de Beversesteenweg is enkel rechts in en rechts uit toegestaan. Linksafslaand verkeer moet omrijden. Wie van de E403 komt moet draaien aan de ovonde R32/N32, verkeer komende van Roeselare wordt omgeleid via de Sprietstraat, Beverensestraat naar de Beversesteenweg. In de Sprietstraat wordt hiervoor éénrichtingsverkeer ingevoerd.

In fase 1b wordt verder gewerkt tot aan het kruispunt met de Beversesteenweg. Deze fase zal 60 werkdagen in beslag nemen. Tijdens die fase zijn alle verkeersbewegingen terug mogelijk, enkel ter hoogte van het kruispunt met de Beversesteenweg geldt nog steeds dat enkel rechts in en rechts uit mogelijk is. Verkeer op de R32 komende van de E403 moet nog steeds draaien aan de ovonde R32/N32, terwijl verkeer komende van Roeselare moet omrijden via de E403 en aan op- en afrit nummer 9 Lichtervelde een keerbeweging maken.

Gapaardstraat

Van 29 juni tot 10 juli en van 7 tot 18 september, als het weer het toelaat, wordt er gewerkt aan het dienstpad op de tunnelkoker ter hoogte van de Gapaardstraat. De Gapaardstraat wordt hiervoor tijdelijk onderbroken. Het verkeer moet inrijden via de N37, Gapaardstraat en wegrijden via de Hooistraat. In de Hooistraat wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd.

Meer info over de tweede fase van de werken, die volgend voorjaar worden uitgevoerd, volgt later.