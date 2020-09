Okra belicht (jong)dementie via theatermonoloog CDR

25 september 2020

Okra Ardooie pakt op 12 november uit met ‘Va is koning’. In de Albertzaal brengt Willy De Jaeghere de aangrijpende theatermonoloog over (jong)dementie. Hij vertelt het waargebeurde verhaal van Jef. Na zijn normale dagtaak in de brouwerij rijdt hij rond met een triporteur om ijs te verkopen. Jef krijgt de ziekte van Alzheimer. Een zwaar verdict. En tot overmaat van ramp moet hij zijn liefste vrouwtje Yvonne veel te vroeg afgeven. De acteur vertolkt de gedachten en gevoelens van Jef tijdens het voortschrijdende proces van aftakeling, zonder taboes uit de weg te gaan. De toeschouwer wordt meegezogen in de wereld van Jef, thuis, in het ziekenhuis en in het woonzorgcentrum waar hij tot het einde verblijft. De monoloog is doorspekt met vleugjes humor, wat het verhaal verteerbaar maakt. Willy betreedt het podium om 14 uur. Tickets kosten vier euro voor leden van OKRA, zes euro voor niet-leden.