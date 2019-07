OC De Tassche twee weken lang springkastelenparadijs CDR

02 juli 2019

10u11 0 Ardooie Ikhuureenspringkasteel.be en het erkende kattenasiel Kathy’s Cathouse slaan de handen in elkaar voor de organisatie van Ardooie Springt, een pop-up evenement waarbij OC De Tassche van 19 tot en met 31 juli gedurende twee weken wordt omgevormd tot een springkastelenparadijs.

De tuin van het OC in de Roeselaarsestraat 161 wordt ingenomen door tien tot veertien springkastelen en voor de volwassenen is er een bar. Het is ook de bedoeling dat er een kattencafé wordt georganiseerd, maar daarover volgt later meer info.

Op 21 juli is er bovendien een barbecue ten voordele van Kathy’s Cathouse gepland. Volwassenen betalen achttien euro, kinderen tien euro. Reserveren via info@ardooiespringt.be. Het springkastelenparadijs is dagelijks open van 10 tot 19 uur. Per kind betaal je zes euro, maar kinderen tot en met 2 jaar mogen gratis binnen. Meer info op www.ardooiespringt.be.