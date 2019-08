Nieuw comité geeft schwung aan Koolskampse Dorpsfeesten CDR

16 augustus 2019

Er waait een nieuwe wind door de Koolskampse Dorpsfeesten die traditioneel tijdens het kermisweekend op 6,7 en 8 september worden georganiseerd. Drijvende kracht achter de festiviteiten is voortaan het nieuwe comité Dorpsfeesten Koolskamp dat ondersteund wordt door de Harmonie Koolskamp. Zij trekken de kaart van vernieuwing. “Jaarlijks was het dorpscafé de opener van het feestweekend. Dit jaar willen we dit een nieuwe insteek geven. Geen optreden, maar een heuse uitdaging voor de lokale en minder lokale verenigingen en inwoners”, horen we bij het comité. “Vrijdagavond 6 september zal de eerste Dorpsquiz plaats vinden. In het gezellige kader van het dorpscafé in OC ‘t Zonneke, kunnen maximum vier deelnemers per team zich meten met de tegenkandidaten. Aangemoedigd door hun supporters in het dorpscafé kunnen zij proberen het hoogste schavotje te bestijgen. Deelnemen kost 20 euro.” Op zaterdag 7 september is er om 19.30 uur het traditionele mosselsouper. Voor wie niet tuk is op mossels, kan smullen van stoofvlees. Op zondag 8 september is er tot slot een rommelmarkt die nu al geslaagd genoemd kan worden. “Met een uitbreiding naar het Dorpsplein hebben we de grootste rommelmarkt sinds het ontstaan van dit event. Er zullen niet minder dan 140 standplaatsen te bekijken zijn en dit aantal groeit nog steeds aan. Nieuw dit jaar is de aanwezigheid van Kontrast, de lokale kunstkring, die tijdens de rommelmarkt hun kunstwerken tentoon zal stellen in OC ’t Zonneke waar ook de kinderen zich zullen kunnen uitleven dankzij springkastelen, een schminkstand, een ballonnenartiest,…”

Meer info en inschrijven voor de Dorpsquiz en het mosselsouper kan via www.dorpsfeesten.be.