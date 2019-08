Nederlandse is nieuwe zaakvoerder van diepvriesgroentenbedrijf Ardo Valentijn Dumoulein

29 augustus 2019

15u52

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Ardooie De Nederlandse Gabrielle Kalkwijk wordt vanaf 1 oktober de nieuwe CEO van diepvriesgroentenbedrijf Ardo. Ze volgt daarmee Rik Jacob op, die deze zomer met pensioen ging.

Gabrielle Kalkwijk bouwde na haar studies aan de Landbouw Universiteit in Wageningen een succesvolle loopbaan in de voedingsindustrie op. Ze blijft nog tot eind september actief als President Global Manufacturing Operations bij het Amerikaanse Dawn Foods, dat bakkerij-ingrediënten in zeventien fabrieken produceert. Voor 2011 was ze twintig jaar actief bij FrieslandCampina. “De uitdaging om CEO te worden van Ardo kon ik niet naast me neerleggen”, vertelt ze. “Het ondernemerschap van de familie Haspeslagh werkt aanstekelijk. Ik hou van de producten, en de visie van het bedrijf dat duidelijk kiest voor kwaliteit en duurzaamheid. Er is een enorme toekomst weggelegd voor wie zoals Ardo in de op planten gebaseerde voeding innovatief en efficiënt aan de slag is. De organisatie en de mensen verder ontwikkelen zie ik daartoe als mijn belangrijkste taak.” Ze zal op 1 oktober haar taak opnemen en na een korte introductieperiode de leiding nemen over het managementteam en het bedrijf.