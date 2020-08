Natuurpunt zoekt helpende handen voor werkvoormiddag in ‘t Veld CDR

06 augustus 2020

Natuurpunt De Torenvalk organiseert op zaterdag 8 augustus een werkvoormiddag in provinciaal domein ’t Veld. Het is de bedoeling om het bloemenrijke perceel aan de cafetaria te maaien, de bodem te verarmen en zo te zorgen voor meer licht en ruimte voor bloemen en insecten. Er wordt gewerkt tussen 9 en 12 uur. Wie de handen uit de mouwen wil steken, dient zich aan te melden via wouter.declerck@detorenvalk .be of 0476/97.22.06. Plaats van afspraak is de parking van ’t Veld in de Kasteelstraat.