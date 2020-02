Natuurpunt De Torenvalk organiseert werkmoment in ’t Veld CDR

04 februari 2020

Natuurpunt De Torenvalk gaat op woensdag 12 februari aan de slag in ’t Veld. De vereniging wil die dag tussen 13.30 en 16.30 uur de oprukkende bramen en het pijpestrootje te lijf te gaan om het heideveldje op te houden. Ook bladafval wordt verwijderd om de bodem te verschralen. Wie wil helpen, moet zich inschrijven via wouter.declerck@detorenvalk.be of op 0476/9722.06. Breng gerust je eigen hooivork, hark of riek mee.