Na tweede test: geen extra coronabesmettingen in Ardo CDR

25 augustus 2020

Er zijn geen bijkomende besmettingen met Covid-19 in Ardo waar de wortelwasserij ook opnieuw open is. Halfweg augustus werd het diepvriesgroentenbedrijf geconfronteerd met een coronabesmetting bij een werknemer van de wortelwasserij, een afdeling die zich in een afzonderlijk gebouw bevindt. Na het testen van de onmiddellijke collega’s uit het kistenherstel bleek een tweede persoon positief. Daarop werd de wortelwasserij gesloten en alle personeelsleden getest wat leidde tot drie extra besmettingen. Om geen enkel risico te nemen besliste Ardo om iedereen die negatief testte, rekening houdend met de incubatieperiode van het virus, nogmaals te testen. Die resultaten blijken nu allen negatief.