Na drama in De Groene Dreve: Johan Laridon blaast café Sint-Michiel nieuw leven in

Ardooie

Johan Laridon is weer in Ardooie. Half juli verloor hij door een brand in café De Groene Dreve zijn partner Christof Vande Vyver, z’n broodwinning én zijn hele hebben en houden. Nadien was hij even actief in de horeca in Koekelare. “Maar mijn hart ligt in Ardooie”, zegt hij. Laridon (53) werkt nu hard om van het leegstaande café Sint-Michiel in de Stationsstraat weer een echte ‘Groene Dreve’ te maken. “Zo heb ik het Christof beloofd en zo zal het gebeuren.”