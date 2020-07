N-VA pleit voor extra maatregelen om social distancing te garanderen in West-Vlaamse provinciedomeinen CDR

23 juli 2020

09u50 0 Ardooie De N-VA-fractie in de West-Vlaamse provincieraad stelt vast dat de afstandsregels om besmettingen met het coronavirus te vermijden in de West-Vlaamse provinciedomeinen niet altijd gevolgd worden. Ze dringen bij het provinciebestuur aan op extra maatregelen zoals meer toezicht op het naleven van de social distancing en het plaatsen van afgebakende zones.

“Tijdens het zonnige en verlengde weekend van 21 juli was het extra druk in de provinciedomeinen. We kregen meldingen binnen dat de afstandsregels bij de ligweide van de zwemzone van provinciedomein De Gavers in Harelbeke niet steeds gevolgd werden. Grote groepen van bezoekers zaten samen en negeerden alle social distancing regels. Daarnaast was het heel druk bij het vernieuwde speelplein bij provinciedomein Tillegembos in Brugge en op de wandelpaden van provinciaal domein ’t Veld in Ardooie. Daarom dringen we aan op meer structurele maatregelen”, zegt N-VA-provincieraadslid Johan De Poorter uit Meulebeke.

De provinciedomeinen waren tijdens de lockdown lange tijd afgesloten om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. “Gelukkig zijn de provinciedomeinen nu al geruime tijd opnieuw toegankelijk maar helaas moeten we vaststellen dat er zo goed als geen handhaving is,” gaat De Poorter verder. Met het oog op de stijgende besmettingscijfers pleit N-VA voor extra waakzaamheid. “Zo dienen de sociale bubbels beter te worden afgescheiden bij de strandzone van provinciedomeinen De Gavers. Dit kan door extra stewards in te zetten die de mensen sensibiliseren of door met afscheidingen te werken. Strandzeilen meebrengen raden we sterk aan. Sowieso dient ieder van ons tijdens deze coronacrisis zijn gezond verstand te gebruiken. Dat betekent dat je voldoende afstand moet houden. Wanneer we merken dat het ergens te druk is, zoeken we best een andere plek op of dragen we een mondmasker.”