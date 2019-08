Motorrijder lichtgewond na knal tegen omheining Alexander Haezebrouck

14 augustus 2019

16u47 0

Een 30-jarige motorrijder uit Mol is dinsdagnamiddag omstreeks 15.30 uur lichtgewond geraakt bij een ongeval in de Meulebeeksestraat in Ardooie. De Limburgse motorrijder verloor plots de controle over zijn motor en knalde tegen een omheining langs de weg. De motorrijder werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De motor en de omheining liepen zware schade op.