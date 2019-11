Minister Crevits lanceert online cursus AI bij Veranneman Textiles CDR

08 november 2019

16u48 0 Ardooie Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) lanceerde vandaag bij Veranneman Textiles in Ardooie, een onderdeel van Sioen Industries, een nieuwe online cursus van de VDAB over artificiële intelligentie.

Artificiële intelligentie verandert de arbeidsmarkt en dus ook onze jobs. Als Vlaanderen een economische topregio wil blijven, moet iedereen mee zijn met AI. Bedrijven gebruiken AI om hun productie te verbeteren door de machines te laten ‘leren’, fouten te detecteren of door slimme robots en co-bots te gebruiken. Maar het is niet altijd evident voor een werknemer om daarmee te leren omgaan. “Nieuwe technologie, zoals AI, dwingt ons om te blijven leren en om op andere manieren te leren. Met de cursus AI die we hier vandaag voorstellen zorgen we ervoor dat alle werknemers, van de medewerker tot de manager, op een toegankelijke manier leren omgaan met artificiële intelligentie”, zegt minister Crevits.

De online cursus artificiële intelligentie kan je gratis volgen op www.vdab.be/wat-is-AI. In vier uur krijg je de basis van artificiële intelligentie onder de knie en weet je wat de impact ervan op jou en je werk is. De cursus is opgebouwd uit drie delen en eindigt met een korte quiz. In de drie delen wordt uitgelegd wat artificiële intelligentie is, wat de geschiedenis ervan is en welk impact het heeft. Ook de bouwstenen zoals onder andere data, ‘machine learning’ en toepassingen worden één voor één getoond. Na de cursus krijg je ook een getuigschrift.