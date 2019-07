Middenstandsraad zoekt nieuwe leden CDR

18 juli 2019

De Ardooise Middenstandsraad zoekt vers bloed. De raad brengt de middenstanders van Ardooie en Koolskamp samen en organiseert gezamenlijke initiatieven naar hun klanten toe. Zo’n vier keer per jaar komen ze bijeen op het gemeentehuis om concrete initiatieven uit te werken samen met het gemeentebestuur. Middenstanders die hun bijdrage willen leveren kunnen zich aanmelden voor 31 juli via middenstand@ardooie.be. In september wordt de installatievergadering gepland waar ook een nieuwe voorzitter, secretaris en bestuur zullen worden aangeduid.