Met pensioen? Meester Marc staat straks met veel goesting drie maand extra voor de klas Charlotte Degezelle

28 augustus 2019

15u16 5 Ardooie Aftellen naar zijn pensioen? Dat is niet aan meester Marc Cappelle (60) besteed. Al 36 jaar staat hij voor de klas in gemeentelijke basisschool De Zonnebloem en de liefde voor de stiel is nog steeds even groot. Zijn finale schooldag voor z'n pensionering was normaliter 31 maart, maar Marc kiest er heel bewust voor om het volledige schooljaar uit te doen. “Zowel voor mezelf als voor de kinderen”, duidt hij.

Alle schoolbankjes staan in het gelid, een pak lege schriftjes en gloednieuwe lijmstiften liggen klaar en de lees- en schrijfvriendjes Hup en Aap hebben er zin in. Net zoals meester Marc Cappelle voor wie het eerste belsignaal van het nieuwe schooljaar nu al mag weerklinken. Hij heeft er zin al wordt het schooljaar 2019-2020 een bijzonder jaar. “Volgens My Pension, de federale pensioendienst, mag ik met pensioen op 1 april. Maar dat wil ik niet”, vertelt Marc. “Ik ga gewoon verder tot eind dit schooljaar. Dat is voor mezelf een mooiere manier om mijn carrière af te sluiten want zo krijg ik de kans om alles nog een allerlaatste keer te beleven, de laatste schooldag incluis. Maar ook voor de kinderen vind ik het mooier. Al sinds 1986 ben ik leerkracht in het eerste leerjaar, een belangrijk jaar. Het lijkt me gewoon jammer dat de kinderen voor de laatste drie maanden plots nog zouden moeten wennen aan een andere juf of meester. Maar mijn pensioen leeft wel. Ik word hier in Ardooie door heel veel mensen meester Marc genoemd. Niet raar want ik heb verschillende generaties bij mij op de schoolbanken gehad. Ik kreeg dan ook al heel vaak de vraag of ik al met pensioen ben, wanneer ik met pensioen mag,… En als ik dan zeg dat ik drie maand extra ga werken zijn er wel enkelen die het niet snappen. Maar ik start maandag gewoon met volle goesting.”

Aanvankelijk was er sprake dat Marc al op z’n 58e met pensioen zou kunnen. Maar de pensioenhervorming stak hier een stokje voor. “Ik kreeg er drie jaar bovenop, maar heb daar eigenlijk nooit problemen van gemaakt. Ik kom nog altijd met plezier naar school. Wel heb ik drie jaar terug beslist om maar vier vijfde meer te werken. Een eerste leerjaar geeft je enorm veel voldoening. Elke dag zie je vooruitgang bij de kinderen en tegen Kerstmis kunnen ze al wat lezen en schrijven. Maar het is tegelijk heel intensief en ik merkte dat mijn batterijen echt wel plat waren op vrijdagavond. Sindsdien ben ik elke vrijdag thuis.”

Marc startte zijn onderwijscarrière in Beveren en gaf ook even les aan de Roeselaarse Sint-Jozefsschool. “Het onderwijs was een roeping. Ik ben altijd actief geweest in de KSA en bij de vakantiewerking op het Kerelsplein. Werken met kinderen is mijn ding. Of ik voor dezelfde carrière zou kiezen? Wellicht wel, al heeft de journalistiek mij ook altijd geboeid. Ik schreef heel graag en hoop daar straks meer tijd voor te hebben. Ook wil ik me na dit schooljaar meer engageren binnen het voetbal hier in Ardooie en wil ik vaker aan de slag als natuurgids voor Stad-Land-schap ‘t West-Vlaamse hart. Ook voor scholen als het kan. Dan blijft die link met het onderwijs toch nog een beetje.”