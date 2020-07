Mede-uitbater (47) café De Groene Dreve twee dagen na brand toch overleden: “Beste zorgen waren niet goed genoeg” LSI

19 juli 2020

14u59

Bron: LSI 3 Ardooie Na twee dagen vechten om te overleven op intensieve zorgen is Christof Vande Vyver (47) uit Ardooie toch overleden zaterdagnacht. Hij raakte donderdagmiddag levensgevaarlijk gewond bij een brand in zijn café De Groene Dreve in Ardooie. “De strijd was ongelijk”, aldus partner en mede-uitbater Johan Laridon.

Donderdagmiddag brak een zware brand uit in het café langs de Mgr. Roelensstraat in Ardooie. Christof Vande Vyver baatte het al zo’n drie jaar samen met Johan uit. Ze renoveerden het vroegere café Cambrinus tot een authentieke kroeg. Christof werkte ook nog in de vaste nachtploeg bij groenteverwerker D’Arta, maar sprong bij wanneer nodig in het praatcafé. In de voormiddag sliep hij dan.

Een kortsluiting zorgde donderdagvoormiddag evenwel voor brand en zware rookontwikkeling. Christof slaagde er nog in tot aan het raam te geraken, maar raakte daar bedwelmd door de rook. Het was voor de brandweer nog een heel karwei om hem uiteindelijk uit de bovenverdieping te evacueren. Met zware brandwonden en rookintoxicatie kon hij naar het brandwondencentrum van UZ Gent overgebracht worden.

“Hij was er omringd met de beste zorgen maar het beste was nu zelfs niet goed genoeg meer”, reageert Johan Laridon. “Diep bedroefd, machteloos en vol verdriet moeten we afscheid nemen. Van mijn beste vriend, levenspartner en de helft van De Groene Dreve. Hij zal gemist worden, ik heb er geen woorden voor. Voor hem is een einde gekomen aan een lijdensweg die donderdag is begonnen. Pijn hoeft hij nu niet meer te hebben, daar wil ik mij aan vast houden.