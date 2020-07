Maximus brengt muzikale ode aan België CDR

22 juli 2020

07u44 0

Uitgerekend op de nationale feestdag liet de in Merelbeke wonende Ardooienaar Yannick Uyttenhove, beter bekend onder z’n artiestennaam Maximus, het nummer ‘Belgium’ op de wereld los. Daarin bezingt hij z’n liefde voor ons Belgenland en verwijst hij naar tal van Belgische iconen gaande van ‘The Sound of C’ van The Confetti’s, Arno z’n (Putain putain’, Dennis Black Magic, Manneke Pis,... Yannick begeleidt zich in het nummer enkel op een akoestische bas en de bijhorende videoclip werd opgenomen in het Oost-Vlaamse Heusden. Dat het nummer door zo goed als iedereen die er in voorkomt goed onthaald wordt, is een zekerheid. “Als je superfijne reacties krijgt van onder andere bondscoach Roberto Martinez, Björn Soenens uit New York, Delfine Persoon, Liliane Saint-Pierre, Roland Liboton, Lotto-Soudal, het zalige Sporza, het kamp Kompany tot zelfs Martine Tanghe, dan moét het wel een wijs liedje zijn”, lacht Yannick. “En the surprise zit ‘m op het eind...haha.....Enjoy!”

Yannick Uyttenhove liet zich de voorbije jaren al meermaals opmerken dankzij z’n leuke liedjes. Dit voorjaar nog bezong hij z’n tienercrush Sabrina Salerno, bekend van de hit ‘Boys’, en in 2018 maakte hij een nummer over Ardooie waarin hij verklapte dat Laura Lynn z’n allereerste vriendinnetje was.