Maximaal tien bezoekers toegelaten in Ardooise bib CDR

03 juni 2020

12u15 3

De Ardooise bibliotheek is opnieuw open. Om de gezondheidsrisico’s voor de bezoekers te beperken, is er ontsmettingsalcohol, worden maar tien bezoekers tegelijkertijd toegelaten en wordt gevraagd dat maar één lid per gezin de bib bezoekt. Er kan wel ontleend worden met pasjes van de andere gezinsleden. Bezoekers raken in de mate van het mogelijk alleen de boeken aan die ze ontlenen en bij het uitchecken moet je de barcode tonen aan de bediende zodat die de boeken niet moet vastnemen bij het inscannen. Bezoekers dragen liefst een mondmasker en de leeszaal is alleen toegankelijk om tijdschriften af te halen. De uitleentermijn van alle boeken werd verlengd tot 15 juni. Nadien geldt het gewone boetetarief. Verlengen van de boeken kan telefonisch tijdens de openingsuren.