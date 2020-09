Massa blijft weg tijdens BinckBank Tour: “Maar half zoveel ambiance als anders” Charlotte Degezelle

29 september 2020

17u44 0 Ardooie De 13de aankomst van de BinckBank Tour in Ardooie werd dinsdagmiddag de meest bizarre ooit. De oproep van de organisatie en het gemeentebestuur om weg te blijven, werd vrij goed opgevolgd waardoor het parcours er verlaten bijlag. Wie toch naar de koers kwam kijken, vond het vooral heel bevreemdend. “Er wordt zelfs met een geluidsband gewerkt om de renners aan te moedigen. Dat is toch wel heel artificieel”, aldus koersfanaat Jochim Lorie.

Geen publiek in de aankomstzone, éénrichtingsverkeer langs het parcours en amper volk, na een oproep om de wedstrijd thuis te volgen. Dat was kort samengevat de BinckBank Tour in Ardooie, die gewonnen werd Jasper Philipsen. Zeggen dat er geen publiek langs de weg stond, is een brug te ver. Maar het aantal toeschouwers was toch maar een fractie van normaal. Jochim Lorie, voorzitter van de Belgische supportersclub van de Duitse Pascal Ackermann, beleefde z’n eerste koers van het jaar langs de weg. “Ik heb zelfs speciaal een dag verlof genomen”, zegt hij. Bij de eerste wedstrijden die werden verreden, ben ik braaf thuis gebleven. Maar als ik dan op televisie zag dat er toch vrij veel toeschouwers opdaagden was de keuze voor mij snel gemaakt. Ik moest en zou Ackermann aan het werk zien en ben er vanmorgen bij de start in Blankenberge zelfs via een achterpoortje in geslaagd om hem te ontmoeten. Op een veilige afstand welteverstaan, want er zat een haag tussen. Ik ben blij dat ik opnieuw naar de koers kan, maar het is wel vreemd. Er was maar half zo veel ambiance als anders. Maar ik vrees dat de BinckBank Tour wel eens één van de laatste wedstrijden zou kunnen zijn waarbij publiek welkom is. Als je ziet dat Nederland de maatregelen alweer verstrengt en dat de Ronde van Vlaanderen geen publiek toelaat op de hellingen.”

De Groene Dreve

De BinckBank Tour betekende ook de wederopstanding van café De Groene Dreve na de zware brand half juni waarbij zaakvoerder Johan Laridon z’n partner Christof Vande Vyver, z’n zaak en zijn hele hebben en houden verloor. Tegen Ardooie Kermis begin oktober hoopt hij het het leegstaande café Sint-Michiel in de Stationsstraat om te vormen tot een nieuwe Groene Dreve, maar dinsdag opende hij al éénmalig de deuren. “Ik heb al een paar moeilijke momentjes gehad, maar het doet deugd dat m’n vaste klanten me ook hier weten terug te vinden”, zegt hij. “Het is al heel de middag vrij druk en dat geeft me de nodige courage om verder te gaan en voor Christof de ziel van De Groene Dreve hier ook in te brengen.”