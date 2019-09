Mason (3) gewond na beet van Mechelse herder, baasjes laten dier inslapen LSI/VHS

01 september 2019

19u00 0 Ardooie In Koolskamp is zaterdagavond een jongen van bijna 3 jaar gewond geraakt toen hij werd gebeten door een Mechelse herder. Mason heeft al een operatie door een plastisch chirurg ondergaan en herstelt in het ziekenhuis. De baasjes van de hond hebben hun dier laten inslapen.

De zus van Masons moeder Tamy was zaterdagavond in Koolskamp op bezoek bij vrienden. Mason was mee met zijn tante omdat mama moest werken. Rond 19.30 uur, bij het afscheid nemen, liep het fout. “Vermoedelijk wou de jongen onze 3-jarige Mechelse herder Joda een knuffel geven, maar de hond reageerde met een snauw”, vertelt het baasje. “De jongen hield er een wonde aan zijn nek en wang aan over, die meteen begon te bloeden. Iedereen was hard geschrokken, ambulanciers dienden de jongen de eerste zorgen toe, waarna hij naar het ziekenhuis werd overgebracht.”

Ondertussen is Mason geopereerd. “Het was een serieuze wonde”, weet mama Tamy uit Sint-Kruis-Brugge. “De dokters doen hun best om de gevolgen op termijn zo klein mogelijk te houden. Toch vrees ik dat Mason er een blijvend litteken aan zal overhouden. Zo’n schoon ventje.”

Nooit eerder problemen

Tamy neemt de baasjes van de hond toch wel kwalijk dat ze niet meer hebben gedaan om de hond van de kinderen af te schermen. “Als je ergens op bezoek gaat, moet je toch zelf geen kennel meenemen voor het geval er honden aanwezig zijn? De combinatie van kleine kinderen en honden blijft gevaarlijk”, vindt Tamy. “Ze lieten de hond daarna wel inslapen. Een drastische, maar duidelijke en gepaste maatregel.”

“Het was met pijn in het hart, maar we wilden geen hond waar bloed aan kleefde”, reageert het baasje van de Mechelse herder. “Joda had nochtans nog nooit eerder een kind kwaad gedaan. We hebben zelf vier kinderen en hebben nog nooit problemen gehad. Hopelijk komt het goed met Mason. Ook onze eigen kinderen moeten er nog altijd van bekomen.”