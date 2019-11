Maartijntje is gloednieuwe rechterhand voor Sint-Maarten Charlotte Degezelle

09 november 2019

Sint-Maarten is de grote vriend van alle Ardooise kinderen, maar heeft er voortaan een kameraadje bij. Tijdens de kindernamiddag van de Sint-Maartensfeesten werd zaterdagmiddag het geheimzinnige Maartijntje voorgesteld. “Het is een grote eer om hier weer in Ardooie te zijn. Maar ik word wat ouder en m’n knieën willen niet meer mee”, zegt Sint-Maarten. “Daarom heb ik dit jaar een brief geschreven naar het Sint-Maartenscomité of ze eventueel voor een helper konden zorgen.” Die vraag viel niet in dovemansoren bij het comité die terugkeerde in de geschiedenis om Sint-Maarten te plezieren. “Je helpertje komt uit de periode dat je nog een Romeins veldheer was”, aldus belleman Donald Debel. Plots stapten een tiental Romeinse soldaten begeleid door de fanfare de tent op het Polenplein binnen. Ze droegen een draagberrie met zich mee met daaronder de geheimzinnige helper onder een zwart doek. Eenmaal op het podium kreeg Sint-Maarten de eer om te ontdekken wat of wie Maartijntje nu precies is: een guitige Romein gekleed in de Ardooise kleuren die Sint-Maarten voortaan zal bij staan. Missie geslaagd alvast voor het Sint-Maartencomité want de kinderen waren direct dolenthousiast over Maartijntje en ook Sint-Maarten had lovende woorden nadat Maartijntje hem hielp bij het gooien van snoepgoed. “Maartijntje doet het heel goed. Ik ben heel tevreden en hoop nog jaren op hem beroep te kunnen doen.”