Loonwerk Defour brengt eerbetoon aan Bjorg Lambrecht langs parcours Binck Bank Tour CDR

13 augustus 2019

13u12 0 Ardooie Terwijl dinsdagmorgen in Knesselare de begrafenisplechtigheid voor Bjorg Lambrecht plaatsvond, verscheen in de Ardooise Veldstraat een eerbetoon aan de 22-jarige renner die vorige week overleed na een val in de Ronde van Polen.

Op de terreinen van Loonwerk Defour, langs het parcours van de Binck Bank Tour, verscheen zijn naam in grote, witte letters. “Elk jaar leg ik wel iets”, vertelt Mieke Bruselle. “Zo groette ik vorig jaar Yves Lampaert, de zoon van kameraden van ons. Ik wilde dit jaar hetzelfde doen tot ik van zijn moeder hoorde dat hij niet deelneemt. Even heb ik moeten nadenken, maar na het dramatische gebeuren van vorige week was het al snel duidelijk. Ik ben zelf mama van twee twintigers en het overlijden van Bjorg Lambrecht heeft me echt geraakt. Het toont dat het leven echt aan een zijden draadje hangt. Zo jong, zo sportief, zo’n belofte en dan zo’n verschrikkelijk ongeval. Ik heb Bjorgs naam gevormd met witte meelzakken. Heel sober, maar uit het diepste van mijn hart. Deze morgen heb ik ook de begrafenis gevolgd en ik hoop dat ik langs deze weg zijn familie, vrienden en kennissen een hart onder de riem kan steken.”