Lockdown als finale zetje: DJ Dennis Cartier lanceert eerste commerciële plaat op eigen label Charlotte Degezelle

25 juni 2020

10u21 1 Ardooie De Ardooise dj Dennis Cartier, in het dagelijkse leven gekend als Dennis Parmentier, maakt een nieuwe start. Vrijdag lanceert hij met ‘Don ’t Let Go’ z’n allereerste echt commerciële plaat die bovendien gelanceerd wordt op z’n gloednieuwe eigen platenlabel ‘Cartierecordings’. Zowel het label als de meer toegankelijke plaat spookten al langer in z’n achterhoofd, maar waren voor Dennis toekomstmuziek tot Covid-19 de wereld enkele maanden terug op z’n kop zette. “Plots had ik tijd om m’n dromen te realiseren en bovendien is het nu de perfecte timing om een positieve boodschap de wereld in te sturen”, aldus Dennis.

Dennis Cartier zit op hete kolen. Hoewel hij de voorbije tien jaar al 28 platen en 17 remixen uitbracht, staat hij aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk in z’n carrière. Vrijdag releast hij ‘Don’t Let Go’, een nummer dat in één klap twee primeurs omvat voor Dennis. Het is z’n eerste commerciële plaat en bovendien is het de eerste plaat die hij uitbrengt op z’n eigen platenlabel ‘Cartierecordings’. “De basis voor ‘Don’t Let Go’ dateert al van twee jaar terug”, vertelt Dennis. “In de auto had ik plots een melodie in m’n hoofd die ik direct opnam met m’n gsm. Tijdens diezelfde rit hoorde ik salsamuziek die me inspireerde om ook iets te doen met een flamencogitaar. Eenmaal thuis ben ik direct verder op die melodie gaan werken en door steeds feedback te vragen en bij te schaven maakte ik de voorbije jaren een 30-tal versies van het nummer. Maar uiteindelijk ben ik toch opnieuw bij het origineel verzeild.”

Emotie en boodschap

Dennis contacteerde de Amerikaan Bryant Powell die meeschreef aan de tekst en de zanglijn inzong en deed beroep op Ariel Delgado om de flamencogitaar op te nemen. “’Don’t Let Go’ is heel anders geworden dan de clubmuziek die de mensen van mij gewoon zijn. Het idee om een toegankelijke plaat te maken speelde al lang, maar door de lockdown had ik plots de handen vrij en bovendien lijkt de tijd me ook rijp om het nummer nu uit te brengen. Met ‘Don’t Let Go’ wil ik tonen dat ik meer kan dan zomerse festivalmuziek maken, maar ook emotie en een boodschap kan overbrengen. ‘Don’t Let Go’ is een positief, hoopvol nummer. Perfect in huidige tijden. Ik wil ermee overbrengen dat we moeten genieten van elk moment en, ondanks alles wat we meemaken, de gelukkige momenten moeten blijven koesteren.”

Clubmuziek

Met ‘Don ’t Let Go’ hoopt Dennis een breder publiek aan te spreken. “Airplay op de radio zou mooi zijn, maar ik blijf nuchter. Het is een risico, maar ik ben de uitdaging aangegaan en hoop dat de mensen me een kans geven. Ik vind het heel spannend want ‘Don’t Let Go’ is nog meer mijn eigen nummer dan alle vorige platen. Maar dat ik me nu aan een commercieel nummer waag, betekent niet dat ik de clubmuziek vaarwel zeg. Ik wil in de toekomst beide sporen bewandelen. Zo komt er in augustus een nieuwe clubtrack uit op het label van Fedde Le Grand, maar ook de opvolger van ‘Don’t Let Go’ ligt al klaar.”

De release van ‘Don’t Let Go’ is ook de vuurdoop voor Dennis z’n eigen platenlabel: ‘Cartierecordings’. “Ik droom al lang van een eigen label. Als controlefreak is het leuk om alles zelf in handen te handen. Tijdens de lockdown heb ik tal van tutorials gevolgd op YouTube om onder meer m’n eigen artwork te leren maken want vanaf nu heb ik alles zelf in handen. Maar het met label kijk ik ook echt vooruit. In eerste instantie is het er enkel voor m’n eigen muziek, maar op termijn wil ik ook graag andere artiesten tekenen.”

‘Don’t Let Go’ kan je hier beluisteren. De lyric videoclip vind je hier.