Exclusief voor abonnees

Levensverhaal. “Een echte flandrienne. ‘In uw bed kruipen en bleiten, dat heeft geen zin’”

JACQUELINE SIOEN-ZOETE (77) uit Knokke-Zoute

° 25 OKTOBER 1942 † 4 JANUARI 2020

Redactie

17 januari 2020

00u00

0