Leerlingen IHKA laten zich vastketenen voor Schrijf-ze-VRIJdag CDR

07 februari 2020

13u42 0

Amnesty International organiseerde vrijdag voor het 29e jaar op rijd de Schrijf-ze-VRIJdag, een evenement waarbij scholieren brieven schrijven aan overheden die worden beschuldigd van het schenden van mensenrechten. Instituut Heilige Kindsheid (IHKA) nam deel en enkele leerlingen maakten hun medeleerlingen op een unieke manier warm om in de pen te kruipen. “Vandaag schrijven we hier op school massaal brieven geschreven om drie jonge mensenrechtenverdedigers te steunen”, vertelt directeur Jo Willemyns. “Enkele leerlingen zetten de actie kracht bij door zich gedurende de middagpauze te laten vastketenen. Zo moedigen ze de andere leerlingen aan om mensenrechtenverdedigers vrij te schrijven. Als er voldoende brieven worden geschreven voor Sarah Mardini (24) die vluchtelingen redt op de Middellandse Zee, de Nigeriaanse mensenrechtenactivist Nasu Abdulaziz (25) en Jianne Turtle (13) van de inheemse Grassy Narrows-gemeenschap in Canada worden de leerlingen ook letterlijk bevrijd.”