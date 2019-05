Leerlingen H. Kindsheid voeren milieudebat CDR

21 mei 2019

07u55 2 Ardooie Onder impuls van enkele leerkrachten bundelden de leerlingen uit het vierde jaar Economie en Wetenschappen van het Instituut Heilige Kindsheid de krachten om het milieudebat naar hun eigen school te brengen.

Ze wilden een klimaatdebat op gang brengen door eerst op zoek te gaan naar de oorzaken en gevolgen van de klimaatopwarming. Het mocht echter geen verhaal van alleen maar kommer en kwel worden en daarom gingen ze nadenken over mogelijke oplossingen. Onder het motto ‘never waste a good crisis’ lijsten ze voorbeelden op van wat we zelf kunnen doen. De leerlingen willen kritisch nadenken over alternatieve verdienmodellen en schuwen daarbij geen enkel ethisch dilemma.

Het klimaatdebat vindt plaats in de feestzaal van H. Kindsheid op donderdag 23 mei. De deuren in de Wezestraat 2 gaan open vanaf 18.45 uur. Op deze avond presenteren de leerlingen hun bevindingen. Om hun doelstellingen kracht bij te zetten, hebben ze enkele bedrijven uit het Ardooise gecontacteerd. Zo heeft nv Ardo onlangs een gigantisch waterbekken van 150.000 kubieke meter gerealiseerd. Afvalwater wordt nu gerecycleerd en voorziet lokale landbouwers van voldoende water in periodes van extreme droogte. De nv Sioen is al langer bezig om suikerwier op textiel te kweken. Het suikerwier is een delicatesse voor de keuken. Daarnaast zijn zeewieren een nieuwe biologische en duurzame grondstof, een bron van vele essentiële componenten voor de bio-economie. Beide bedrijven sturen vertegenwoordigers naar het debat.