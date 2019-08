Landelijke Gilde verwelkomt Jumbo Run Valentijn Dumoulein

De 49ste Jumbo Run passeerde zaterdag ook langs Ardooie. Vooral de passage langs de Hoogbeverenstraat zal de karavaan nog lang heugen. De Landelijke Gilde plaatste speciaal enkele tractoren langs het parcours en vormde een ketting om te zwaaien naar de passerende moto’s. Voor landbouwer Bert Depoortere was het een speciale passage. Zijn dochter had twintig jaar geleden een ongeval en is sindsdien gehandicapt. Op zijn aanzet en als respect voor het initiatief pakte de Landelijke Gilde met het initiatief uit.